Informations pratiques

Naves

Exposition à la Maison du patrimoine de Naves

Place de l’Église Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les collections archéologiques et minéralogiques présentées à la Maison du patrimoine de Naves. Cette exposition vous invite à explorer l’histoire du territoire à travers des vestiges anciens et une sélection de minéraux. .

Place de l’Église Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 16

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English : Exposition à la Maison du patrimoine de Naves

L’événement Exposition à la Maison du patrimoine de Naves Naves a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes