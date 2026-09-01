Exposition à la Maison du patrimoine de Naves Naves
samedi 19 septembre 2026 · Naves
Informations pratiques
Naves
Exposition à la Maison du patrimoine de Naves
Place de l’Église Naves Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez les collections archéologiques et minéralogiques présentées à la Maison du patrimoine de Naves. Cette exposition vous invite à explorer l’histoire du territoire à travers des vestiges anciens et une sélection de minéraux. .
Place de l’Église Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 16
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English : Exposition à la Maison du patrimoine de Naves
L’événement Exposition à la Maison du patrimoine de Naves Naves a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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