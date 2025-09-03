EXPOSITION À LA MAISON DU PATRIMOINE Maison du patrimoine Pornichet

EXPOSITION À LA MAISON DU PATRIMOINE

Maison du patrimoine Chemin de l'Algate Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-09-03 14:30:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22

Un patrimoine passionnant à découvrir dans un lieu magique, permettant un véritable voyage à travers le temps.

Venez découvrir l’évolution d’un patrimoine parfois oublié à travers la reconstitution d’un salon de coiffure des années 1900, d’une cordonnerie, de différents corps de métier, de machines agricoles restaurées, dont la remise en marche d’une batteuse de 1920, des maquettes des marais salants, d’une briqueterie, ou encore la projection de vidéos du passé de Pornichet.

De quoi passer un bon moment en famille, guidés par des bénévoles motivés et passionnés.

Ouvert tous les mercredis de mai et juin

De 14h30 à 18h

Maison du Patrimoine, chemin de l’Algate

Entrée libre .

Maison du patrimoine Chemin de l’Algate Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 28 49

English :

A fascinating heritage to discover in a magical setting, taking you on a journey through time.

German :

Ein spannendes Erbe, das es an einem magischen Ort zu entdecken gilt, der eine echte Reise durch die Zeit ermöglicht.

Italiano :

Un patrimonio affascinante da scoprire in un ambiente magico, che offre un vero e proprio viaggio nel tempo.

Espanol :

Un patrimonio fascinante por descubrir en un entorno mágico, que ofrece un auténtico viaje en el tiempo.

L’événement EXPOSITION À LA MAISON DU PATRIMOINE Pornichet a été mis à jour le 2025-08-30 par ADT44