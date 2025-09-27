Exposition à La Maison du Tailleu Savennes

Exposition à La Maison du Tailleu Savennes samedi 27 septembre 2025.

Exposition à La Maison du Tailleu

Place de l’Eglise Savennes Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-09-27

Jean Estaque et Jean-Marie Chevrier invitent Didier Chenu « Le Chnu ».

ERRANCES peintures et dessins.

Notre ami Jacques Meunier, à qui nous avons rendu hommage récemment, nous avait conduits à la rencontre de l’œuvre de Didier Chenu. Sa peinture généreuse est pleine de vie où tout ce qui est sur terre a sa place. .

Place de l’Eglise Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 00 59

English : Exposition à La Maison du Tailleu

German : Exposition à La Maison du Tailleu

Italiano :

Espanol : Exposition à La Maison du Tailleu

L’événement Exposition à La Maison du Tailleu Savennes a été mis à jour le 2025-09-18 par Creuse Tourisme