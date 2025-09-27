Exposition à La Maison du Tailleu Savennes
Place de l’Eglise Savennes Creuse
Jean Estaque et Jean-Marie Chevrier invitent Didier Chenu « Le Chnu ».
ERRANCES peintures et dessins.
Notre ami Jacques Meunier, à qui nous avons rendu hommage récemment, nous avait conduits à la rencontre de l’œuvre de Didier Chenu. Sa peinture généreuse est pleine de vie où tout ce qui est sur terre a sa place. .
Place de l’Eglise Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 00 59
