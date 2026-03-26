Exposition à la Maison du textile Trésors cachés de La Filandière Fresnoy-le-Grand

Exposition à la Maison du textile Trésors cachés de La Filandière

54 rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-01

La maison du textile vous propose l’exposition Trésors cachés de La Filandière du 1er avril au 30 mai 2026.

Exposition gratuite et visible aux horaires d’ouverture du musée.

Du mardi au vendredi 10:00 13:00 14:00 18:00 (fermeture de la billetterie à 17:00)

Samedi 14:00 18:00 (fermeture de la billetterie à 17:00)

Fermé le lundi, le dimanche et les jours fériés

Visite guidée en famille le samedi 25 avril à 14h30 et à 16h.

Payante et sur réservation.

La maison du textile, 54 rue Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand.

03 23 09 02 74

maisondutextile@cc-vermandois.com

La maison du textile vous propose l’exposition Trésors cachés de La Filandière du 1er avril au 30 mai 2026.

Exposition gratuite et visible aux horaires d’ouverture du musée.

Du mardi au vendredi 10:00 13:00 14:00 18:00 (fermeture de la billetterie à 17:00)

Samedi 14:00 18:00 (fermeture de la billetterie à 17:00)

Fermé le lundi, le dimanche et les jours fériés

Visite guidée en famille le samedi 25 avril à 14h30 et à 16h.

Payante et sur réservation.

La maison du textile, 54 rue Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand.

03 23 09 02 74

maisondutextile@cc-vermandois.com .

54 rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 02 74 maisondutextile@cc-vermandois.com

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English :

The Maison du Textile presents the exhibition Trésors cachés de La Filandière from April 1 to May 30, 2026.

The exhibition is free and on view during museum opening hours.

Tuesday to Friday: 10:00 13:00 14:00 18:00 (ticket office closes at 17:00)

Saturday: 14:00 18:00 (ticket office closes at 17:00)

Closed on Mondays, Sundays and public holidays

Guided family tour on Saturday April 25 at 2:30 pm and 4 pm.

Paying and on reservation.

La maison du textile, 54 rue Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand.

03 23 09 02 74

maisondutextile@cc-vermandois.com

L’événement Exposition à la Maison du textile Trésors cachés de La Filandière Fresnoy-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois