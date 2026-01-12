Exposition A la manière de… Médiathèque Beuzeville Beuzeville

Exposition A la manière de…

Une exposition ludique et itinérante, réalisée par les résidents du Foyer du Grand Lieu et Les Cultiveuses.

Ne manquez pas Le vernissage-rencontre avec les résidents le mardi 13 janvier 2026 à 17h. Les résidents artiste en herbe seront vos guides.

Depuis septembre 2024, Les Cultiveuses interviennent auprès des résident.es du Foyer du Grand Lieu d’Epaignes pour leur faire découvrir des artistes (féminins et masculins !), des courants artistiques, des institutions muséales…

Durant une année, Clara, médiatrice culturelle, a mené auprès d’eux, un parcours histoire de l’art et a animé des ateliers d’art plastique. Le parcours a été ponctué par une quinzaine d’ateliers en salle et plusieurs sorties dans des musées et lieux culturels du territoire (Musée d’Art Moderne du Havre, Beaux Arts et Musée de Normandie de Caen, Ateliers de la Cour de Pont-Audemer, Musée Eugène Boudin de Honfleur, Giverny ).

À l’occasion de ces différentes séances, une trentaine de résident.es a réalisé des œuvres variées à la manière des artistes qu’ils ont découvert peintures sur canevas, aquarelles, pastels, linogravures, céramiques, écritures et poèmes…Cette exposition est la présentation de leurs réalisations.

Entrée libre

Tout public

Horaires d’ouverture

Mardi 9h15 12h30 14h 18h

Mercredi 9h15 12h30 14h 18h

Jeudi 14h 19h

Vendredi 10h 13h

Samedi 10h 13h .

Médiathèque Beuzeville 50 rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

English : Exposition A la manière de…

A fun, travelling exhibition put together by residents of the Foyer du Grand Lieu and Les Cultiveuses.

Don’t miss: the vernissage-meeting with the residents on Tuesday 13 January 2026 at 5pm. The budding artist residents will be your guides.

