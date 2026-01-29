Exposition à la médiathèque de Saint-Quentin Destination finale, du dressing à l’océan Saint-Quentin

Exposition à la médiathèque de Saint-Quentin Destination finale, du dressing à l’océan

9 Rue des Canonniers Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-01-31

Du 31 janvier au 14 février 2026, venez découvrir l’exposition Destination finale, du dressing à l’océan à la Médiathèque Guy de Maupassant (9 rue des Canonniers).

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Et si nos vêtements portaient bien plus qu’une histoire de mode ?

Cette exposition propose de suivre le long voyage de nos vêtements, depuis nos armoires jusqu’au marché de Kantamanto, au Ghana, un lieu où se révèle, loin des vitrines occidentales, l’envers d’un système mondialisé.

À travers son regard de reporter, Isabelle Serro explore les trajectoires multiples de ces textiles venus d’ailleurs, et met en lumière les liens invisibles qui unissent nos choix de consommation aux réalités d’autres territoires. Une plongée sensible et documentaire, qui questionne notre rapport au vêtement, a la matière et au monde

9 Rue des Canonniers Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 61 50

English :

From January 31 to February 14, 2026, come and discover the exhibition Destination finale, du dressing à l’océan at Médiathèque Guy de Maupassant (9 rue des Canonniers).

Open Tuesday to Saturday, 10am to 12pm and 2pm to 6pm.

What if our clothes were about more than just fashion?

This exhibition follows the long journey of our clothes, from our wardrobes to the market in Kantamanto, Ghana, a place where, far from Western shop windows, the other side of a globalized system is revealed.

Through the eyes of a reporter, Isabelle Serro explores the multiple trajectories of these textiles from elsewhere, and sheds light on the invisible links between our consumer choices and the realities of other territories. A sensitive documentary that questions our relationship with clothing, materials and the world

L’événement Exposition à la médiathèque de Saint-Quentin Destination finale, du dressing à l’océan Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-27 par OT du Saint-Quentinois