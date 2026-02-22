Exposition à la médiathèque La Malle La boîte à conte Vieux-Boucau-les-Bains

Exposition à la médiathèque La Malle La boîte à conte

Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2026-03-11

fin : 2026-04-17

2026-03-11

Jouer est un plaisir simple, riche d’apprentissage et de partage ! Jeux d’adresse, de hasard, de lettres, de stratégie, de coopération,….La malle Récréajeux 5 est composée de 5 jeux surdimensionnés accessibles pour tous les publics.

Souvent attirés par les écrans, les petits n’ont pas toujours l’occasion de se raconter des histoires et de faire travailler leur imagination. Avec la boîte à contes retrouvez le plaisir de partager des histoires avec les enfants. Découvrez avec eux des jeux à partager, des contes en grand format, des livres animés et Médialandesez la lampe à histoires et les boites à histoires Bookinou et la Fabrique à histoires Lunii. .

Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

