Exposition à la médiathèque Le manga Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Exposition à la médiathèque Le manga

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-01-14

Le Manga, une étonnante diversité. Exposition conçue par Vanessa Terral pour l’association Exposika. Elle propose un parcours du Manga dans sa diversité qu’elle touche aux genres par public, homme, femme, par répartition d’âge, jeune public, adulte, par zone géographique (Japon, Chine, Corée).

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

English : Exposition à la médiathèque Le manga

Manga, an astonishing diversity. Exhibition designed by Vanessa Terral for the Exposika association. It offers an overview of Manga in all its diversity by gender, by audience (male, female), by age group (young, adult), by geographical area (Japan, China, Korea).

