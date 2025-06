Exposition à la Médiathèque / Objectif paysage ou les métamorphoses des Landes – Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains 1 juillet 2025 07:00

L’identité de notre département est inscrite dans ses paysages. Le photographe Jean-Joël Le Fur est parti sur les traces de son illustre prédécesseur, Félix Arnaudin. Dès la fin du XIXème siècle, en observateur attentif et passionné Félix Arnaudin a photographié des Landes en mutation où les pins allaient remplacer la « rase ». Jean-Noël Le Fur, dans son livre « Sur les traces de Félix Arnaudin ou les métamorphoses des Landes » publié aux éditions Confluences est parti à la recherche de ces lieux. Qu’en reste t-il cent ans après? .

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14

The identity of our department is inscribed in its landscapes. Photographer Jean-Joël Le Fur followed in the footsteps of his illustrious predecessor, Félix Arnaudin. From the end of the 19th century, Félix Arnaudin photographed the changing Landes region as a keen observer.

Die Identität unseres Departements ist in seinen Landschaften verankert. Der Fotograf Jean-Joël Le Fur hat sich auf die Spuren seines berühmten Vorgängers Félix Arnaudin begeben. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts fotografierte Félix Arnaudin als aufmerksamer und leidenschaftlicher Beobachter die Landes im Wandel.

L’identità del nostro dipartimento è inscritta nei suoi paesaggi. Il fotografo Jean-Joël Le Fur ha seguito le orme del suo illustre predecessore, Félix Arnaudin. Dalla fine del XIX secolo in poi, Félix Arnaudin ha fotografato il volto mutevole delle Landes come un osservatore attento e appassionato.

La identidad de nuestro departamento está inscrita en sus paisajes. El fotógrafo Jean-Joël Le Fur siguió los pasos de su ilustre predecesor, Félix Arnaudin. Desde finales del siglo XIX, Félix Arnaudin fotografió el rostro cambiante de las Landas como un observador atento y apasionado.

