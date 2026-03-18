EXPOSITION À LA MÉDUSE ÉLECTRIQUE DE MÈZE

Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-04-04

À Mèze, la boutique d’artisanat La Méduse Électrique revient dès le mois d’avril !La Méduse Électrique regroupe des créateurs locaux qui changent d’une saison à l’autre et qui vous accueillent à tour de rôle en boutique. Cette saison, découvrez pas moins de 18 créateurs !

À Mèze, la boutique d’artisanat La Méduse Électrique revient dès le mois d’avril !La Méduse Électrique regroupe des créateurs locaux qui changent d’une saison à l’autre et qui vous accueillent à tour de rôle en boutique. Cette saison, découvrez pas moins de 18 créateurs ! .

Mèze 34140 Hérault Occitanie collectifcourtscircuits@gmail.com

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English :

In Mèze, the La Méduse Électrique arts and crafts boutique is back in April! La Méduse Électrique brings together local designers who change from season to season, and who take turns welcoming you to their boutique. This season, discover no less than 18 designers!

L’événement EXPOSITION À LA MÉDUSE ÉLECTRIQUE DE MÈZE Mèze a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE