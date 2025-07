Exposition à la Petite Galerie de Bas en Basset Bas-en-Basset

Rue du commerce Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

2025-07-05

Durant les 2 mois d’exposition vous pouvez rencontrer les artistes et découvrir leurs œuvres les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 12h30.

English :

During the 2-month exhibition, you can meet the artists and discover their work on Wednesdays, Saturdays and Sundays from 10am to 12:30pm.

German :

Während der zweimonatigen Ausstellung können Sie mittwochs, samstags und sonntags von 10:00 bis 12:30 Uhr die Künstler treffen und ihre Werke entdecken.

Italiano :

Durante i due mesi di esposizione, è possibile incontrare gli artisti e vedere le loro opere il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30.

Espanol :

Durante los dos meses que dura la exposición, podrá conocer a los artistas y contemplar sus obras los miércoles, sábados y domingos de 10.00 a 12.30 horas.

