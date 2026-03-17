Exposition à la Petite Galerie de Bas en Basset

Rue du commerce Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Durant les 2 mois d’exposition vous pouvez rencontrer les artistes et découvrir leurs œuvres les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 12h30.

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Rue du commerce Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

During the 2-month exhibition, you can meet the artists and discover their work on Wednesdays, Saturdays and Sundays from 10am to 12:30pm.

L’événement Exposition à la Petite Galerie de Bas en Basset Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron