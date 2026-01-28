Exposition à la recherche de la plénitude Micro-Folie Le Pouliguen

Exposition à la recherche de la plénitude

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-04 2026-02-07 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-04 2026-03-07

Les œuvres de Jean Sarréo sont présentes à la Micro-Folie. .

+33 7 64 47 36 16 info@culture-en-folie.org

