Exposition À la recherche du Père Noël Bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent

Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres
Les lutins sont en ébullition le 24 décembre approche à grands pas, mais le Père-Noël a disparu. Direction le Pôle Nord pour les aider ! Une exposition de type « cherche et trouve » pour toute la famille.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .
Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 51 89 bibliotheque.lachapellestlaurent@agglo2b.fr
