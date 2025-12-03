Exposition À la recherche du Père Noël Bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent

Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-12

2025-12-03

Les lutins sont en ébullition le 24 décembre approche à grands pas, mais le Père-Noël a disparu. Direction le Pôle Nord pour les aider ! Une exposition de type « cherche et trouve » pour toute la famille.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .

Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 51 89 bibliotheque.lachapellestlaurent@agglo2b.fr

