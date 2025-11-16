Exposition À la recherche du Père Noël Bibliothèque L’Absie
Exposition À la recherche du Père Noël
Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-16
Les lutins sont en ébullition le 24 décembre approche à grands pas, mais le Père-Noël a disparu. Direction le Pôle Nord pour les aider ! Une exposition de type « cherche et trouve » pour toute la famille.
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .
Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54 bibliotheque.labsie@agglo2b.fr
