Exposition À la recherche du Père Noël Bibliothèque L’Absie

Exposition À la recherche du Père Noël Bibliothèque L’Absie dimanche 16 novembre 2025.

Exposition À la recherche du Père Noël

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-16

Les lutins sont en ébullition le 24 décembre approche à grands pas, mais le Père-Noël a disparu. Direction le Pôle Nord pour les aider ! Une exposition de type « cherche et trouve » pour toute la famille.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54 bibliotheque.labsie@agglo2b.fr

English : Exposition À la recherche du Père Noël

German : Exposition À la recherche du Père Noël

Italiano :

Espanol : Exposition À la recherche du Père Noël

L’événement Exposition À la recherche du Père Noël L’Absie a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Bocage Bressuirais