Exposition A la rencontre de la maison et de ses habitants La Rochelle

Exposition A la rencontre de la maison et de ses habitants

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-08-02 14:00:00

fin : 2025-08-29 18:00:00

2025-08-02

La Villa Fort Louis, terre d’accueil de la Maison des Écritures, a connu de nombreux occupants au fil des ans. Le parc qui l’entoure et porte aujourd’hui le nom de son constructeur, Frank Delmas, a lui aussi son lot d’anecdote.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Exhibition A la rencontre de la maison et de ses habitants

The Villa Fort Louis, home of the Maison des Écritures, has had many occupants over the years. The surrounding park, now named after its builder, Frank Delmas, also has its share of anecdotes.

German : Ausstellung A la rencontre de la maison et de ses habitants

Die Villa Fort Louis, die Heimat des Maison des Écritures, hat im Laufe der Jahre viele verschiedene Bewohner gehabt. Der Park, der sie umgibt und heute den Namen ihres Erbauers Frank Delmas trägt, hat ebenfalls eine Menge Anekdoten zu erzählen.

Italiano :

La Villa Fort Louis, sede della Maison des Écritures, ha avuto molti occupanti nel corso degli anni. Anche il parco che la circonda e che oggi porta il nome del suo costruttore, Frank Delmas, ha la sua parte di aneddoti.

Espanol : Exposicion A la rencontre de la maison et de ses habitants

La Villa Fort Louis, sede de la Maison des Écritures, ha tenido muchos ocupantes a lo largo de los años. El parque que la rodea y que ahora lleva el nombre de su constructor, Frank Delmas, también tiene su parte de anécdotas.

