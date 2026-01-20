Exposition à la Rotonde André Olasaguirre, Au fil des couleurs. Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

Exposition à la Rotonde André Olasaguirre, Au fil des couleurs.

Place Maurice Ravel La Rotonde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-01-23

Entre mer et montagne, la peinture d’André Olasaguirre naît d’un regard attentif porté sur un paysage familier. À la frontière de la figuration et de l’abstraction, elle en retient les lignes, les rythmes et les couleurs, pour en proposer une lecture revisitée. Les toiles, peintes à l’huile et travaillées au couteau, privilégient une matière franche et un geste direct. La couleur structure la composition et installe un rythme propre à chaque œuvre. L’exposition propose ainsi une expérience de contemplation, où chacun est amené à ralentir, à reconnaître, puis à redécouvrir ce qui lui semblait familier. Une peinture qui prend le temps, et invite le regard à en faire tout autant. Une exposition accessible à tous, proposée gratuitement par la Ville de Saint-Jean-de-Luz.

Du mercredi au dimanche: 14h30-19h

Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h .

Place Maurice Ravel La Rotonde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition à la Rotonde André Olasaguirre, Au fil des couleurs.

L’événement Exposition à la Rotonde André Olasaguirre, Au fil des couleurs. Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Pays Basque