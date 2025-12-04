Exposition à la Rotonde Arrotza L’étranger , de GREMS Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

Exposition à la Rotonde Arrotza L’étranger , de GREMS

Place Maurice Ravel La Rotonde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-12

fin : 2026-01-18

2025-12-12

GREMS présente à la Rotonde un travail qui interroge l’évolution du graffiti. Selon lui, ce mouvement né dans la liberté, s’est peu à peu enfermé dans des codes contours obligatoires, lettres codifiées, effets 3D. Avec ARROTZA, GREMS cherche à se défaire de ces carcans pour en créer un langage plus ouvert et personnel. Ses œuvres, situées entre abstraction gestuelle et héritage du street art, révèlent une peinture dynamique, intuitive, qui puise autant dans l’énergie du mur que dans les grands noms de l’expressionnisme abstrait. Le titre de l’exposition, Arrotza (“étranger” en basque), reflète la position de l’artiste un créateur qui revendique la liberté de ne pas appartenir à un cadre, un style ou un territoire.

Du mercredi au dimanche: 14h30-19h

Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h .

