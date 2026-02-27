Exposition à la Rotonde Ecouter le silence , d’Édouard Solorzano Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

Exposition à la Rotonde Ecouter le silence , d’Édouard Solorzano

Place Maurice Ravel La Rotonde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-06

fin : 2026-04-12

Artiste luzien attaché à sa terre, Edouard Solorzano présente une exposition où la matière devient langage. Sculptures en bronze issues de l’argile, œuvres en métal plié jouant avec le vide et la légèreté, gravures et natures mortes peintes en 2025 composent un parcours sensible et cohérent. Ses œuvres jouent avec les formes et les espaces, et offrent au visiteur un moment de calme et de respiration. L’empreinte du Pays Basque se devine dans les lignes et les volumes, sans jamais s’imposer. Une exposition accessible à tous, proposée gratuitement par la Ville de Saint-Jean-de-Luz, à découvrir comme une parenthèse inspirante au cœur de la ville.

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h .

Place Maurice Ravel La Rotonde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

