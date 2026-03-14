Exposition à la Rotonde Photographies SEULS, HORS-CHAMP Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

Exposition à la Rotonde Photographies SEULS, HORS-CHAMP

Place Maurice Ravel La Rotonde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-17

Cette exposition réunit 20 photographies en noir et blanc réalisées en Arménie par Gaëlle Hamalian-Testud, réalisatrice et protagoniste du film documentaire SEULS. Entre repérage et tournage, l’appareil photographique devient un prolongement du regard cinématographique. Les images ne sont pas de simples clichés de plateau elles captent aussi le hors-champ, les silences, les paysages meurtris et les instants suspendus du quotidien. Au cœur de cette série, un enfant abandonné vit le quotidien d’un pays marqué par la guerre et l’enclavement.

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Le 24 avril de 17h à 20h dans le cadre du vernissage .

Place Maurice Ravel La Rotonde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine g.hamalian.testud@me.com

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English : Exposition à la Rotonde Photographies SEULS, HORS-CHAMP

L’événement Exposition à la Rotonde Photographies SEULS, HORS-CHAMP Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque