Exposition à la rotonde sur l’histoire de la psychiatrie et celle du Bon Sauveur d’Alby Fondation Bon Sauveur Alby Albi

Visite gratuite. Sans réservation. Parking public gratuit sur le boulevard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

La rotonde du Bon Sauveur : au cœur de l’histoire du pastel et de la santé

Au centre des jardins du Bon Sauveur, se dresse une rotonde en brique de forme octogonale, surmontée de balustres. Ce bâtiment singulier, sous lequel circule le ruisseau du Merville, a joué un rôle essentiel lors de l’essor de la culture du pastel au XVe siècle :

Il servait à extraire la teinture bleue de la plante, avant de contribuer à la vulgarisation de l’indigo, surnommé « l’or bleu », richesse du Pays de Cocagne.

️ Dans l’unique salle de la rotonde, une exposition retrace l’histoire de la création du Bon Sauveur, son évolution au fil du temps :

modifications architecturales,

évolutions législatives,

humanisation de la prise en charge des malades et des soins,

de ses origines à nos jours.

Fondation Bon Sauveur Alby 7 rue Lavazière, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 6 11 57 89 30 En entrant depuis la rue LAVAZIERE par la porte monumentale coiffée d’un tympan représentant JESUS bénissant des enfants ou par celle du boulevard du LUDE, on est de suite saisie par la taille des bâtiments et leur beauté, ici pas d’austérité mais la vue est dégagée en s’ouvrant sur des parterres créant un ensemble harmonieux.

En déambulant le long des allées on voit, depuis l’entrée administrative de l’établissement, l’entrée de l’actuelle Maison de Retraite (non visitable) prolongée de son magnifique cloître (visible depuis la chapelle)

Ce bâtiment est couronné d’un balustre en pierre de taille qui se termine à chaque extrémité par un socle surmonté d’un vase de pierre très artistique. Puis on passe devant différents bâtiments à gauche et à droite , la rotonde, les anciens bâtiments emblématiques pour arriver au château du Lude et en dessous son musée d’art asilaire (apparenté à de l’ Art Brut) et en face se trouve la grande chapelle et le cloître (ouverts au public lors des journées du patrimoine) . Visite gratuite dans le respect des lieux (on est dans l’enceinte un hôpital psychiatrique toujours en activité)

© Fondation Bon Sauveur Alby