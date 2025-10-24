Exposition à la Rotonde Zati likidoak Fragments liquides d’Oaia Peruarena Tellechea Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

Place Maurice Ravel La Rotonde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-24

fin : 2025-11-30

2025-10-24

La ville de Saint-Jean-de-Luz accueille à la Rotonde, l'exposition Zati likidoak Fragments liquides de l'artiste basque Oaia Peruarena Tellechea. Née à Irun en 1972 et installée à Bera, Oaia Peruarena Tellechea a d'abord été formée à la décoration et à la restauration de meubles avant de se tourner vers la peinture. Inspirée par l'expressionnisme abstrait, elle explore la couleur, la matière et le geste spontané, qui constituent le cœur de sa démarche artistique. Les œuvres présentées à la Rotonde déclinent cette recherche compositions à partir de papiers colorés, gestes picturaux vibrants, fragments recomposés. Chaque pièce témoigne d'une quête d'équilibre entre l'idée et la matière, entre l'intime et l'universel.

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

