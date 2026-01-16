Exposition À la Tables des Moines Abbaye de Trizay Trizay

Exposition À la Tables des Moines

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-02-09

L’Abbaye de Trizay vous plonge dans la vie quotidienne des moines médiévaux avec l’expo À la table des moines , entre repas, règles monastiques et découvertes historiques, archéologiques et architecturales.

.

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trizay Abbey plunges you into the daily life of medieval monks with the exhibition À la table des moines , featuring meals, monastic rules and historical, archaeological and architectural discoveries.

L’événement Exposition À la Tables des Moines Trizay a été mis à jour le 2026-01-14 par Communauté de communes Coeur de Saintonge