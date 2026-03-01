Exposition à la Vinadie Archives et matière photographique, Lilie Pinot

Lycée La Vinadie Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Champ libre est l’occasion chaque année d’une collaboration avec le lycée agricole La Vinadie

Champ libre est l’occasion chaque année d’une collaboration avec le lycée agricole La Vinadie. Cette année, Lilie Pinot a proposé aux élèves des classes de seconde ECF-CVA et de première CGEA du Lycée La Vinadie d’interpréter les archives de pratiques agricoles, personnelles ou glanées, en les manipulant numériquement et par le biais d’expérimentations photographiques telles que l’anthotype ou le cyanotype.

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Lycée La Vinadie Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19

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English :

Champ libre is an annual collaboration with the Lycée agricole La Vinadie

L’événement Exposition à la Vinadie Archives et matière photographique, Lilie Pinot Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac