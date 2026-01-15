Exposition : À l’air libre, émotions du paysage L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Dans son atelier près des bords de Loire, Claire Cailly s’inspire des couleurs changeantes du paysage. Ses peintures qui oscillent entre figuration et abstraction parlent d’envol, de mouvement, d’énergie. L’artiste propose un univers poétique, très coloré, qui intègre des formes symboliques comme des étoiles, des fleurs, des cœurs, des bulles. Les compositions fortes par la richesse des détails et par la diversité des contrastes touchent notre sensibilité.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

