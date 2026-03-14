Exposition A l’ancre Maison du Port La Rochelle

Exposition A l’ancre

Maison du Port 141 boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-30

L’exposition à L’Ancre de Frédéric Kuhnapfel invite à découvrir la calligraphie japonaise comme un art du souffle et du geste, entre tradition zen et interprétation contemporaine.

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Maison du Port 141 boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 07 36 29

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English :

Frédéric Kuhnapfel?s exhibition at L?Ancre invites visitors to discover Japanese calligraphy as an art of breath and gesture, between Zen tradition and contemporary interpretation.

L’événement Exposition A l’ancre La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-11 par Nous La Rochelle