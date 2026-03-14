Exposition A l’ancre Maison du Port La Rochelle
Exposition A l’ancre Maison du Port La Rochelle lundi 30 mars 2026.
Exposition A l’ancre
Maison du Port 141 boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-03-30
L’exposition à L’Ancre de Frédéric Kuhnapfel invite à découvrir la calligraphie japonaise comme un art du souffle et du geste, entre tradition zen et interprétation contemporaine.
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Maison du Port 141 boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 07 36 29
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English :
Frédéric Kuhnapfel?s exhibition at L?Ancre invites visitors to discover Japanese calligraphy as an art of breath and gesture, between Zen tradition and contemporary interpretation.
L’événement Exposition A l’ancre La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-11 par Nous La Rochelle