En 2025, pour ses 20 ans, l’Âne Bleu met à l’honneur les artistes de la Galerie

Etienne Gros Marion Robert Michel Roty Anne Bothuon -Jean Marie Salanié Rémi Trotereau Fred Noiret Sarah Malan Philippe Aïni Nicolas Cluzel Jean François Bottellier Elisabeth Gore Sereirrof Pascale Marchesini Arnal Gérard Cambon Isabelle Vialle Livartowski …

La liste est longue un rendez-vous avec des émotions, des souvenirs, des sourires et un immense plaisir. Partager, voir, regarder, toucher, écouter, sentir, être, pénétrer dans l’univers de l’art dans tous ses états.

Galerie l’Ane Bleu 19 rue Saint-Pierre

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 87 54 70 17 ane.bleu.galerie32@gmail.com

English :

In 2025, to celebrate its 20th anniversary, L’Âne Bleu will honor the Gallery’s artists:

Etienne Gros Marion Robert Michel Roty ? Anne Bothuon -Jean Marie Salanié ? Rémi Trotereau ? Fred Noiret Sarah Malan ? Philippe Aïni ? Nicolas Cluzel ? Jean François Bottellier ? Elisabeth Gore ? Sereirrof Pascale Marchesini Arnal ? Gérard Cambon Isabelle Vialle ? Livartowski ?

The list goes on: a rendezvous with emotions, memories, smiles and immense pleasure. To share, to see, to look, to touch, to listen, to feel, to be, to enter the world of art in all its forms.

German :

Geburtstag im Jahr 2025 ehrt L’Âne Bleu die Künstler der Galerie :

Etienne Gros Marion Robert Michel Roty? Anne Bothuon -Jean Marie Salanié ? Rémi Trotereau ? Fred Noiret Sarah Malan ? Philippe Aïni ? Nicolas Cluzel ? Jean François Bottellier ? Elisabeth Gore ? Sereirrof Pascale Marchesini Arnal ? Gérard Cambon Isabelle Vialle ? Livartowski ?

Die Liste ist lang: ein Rendezvous mit Emotionen, Erinnerungen, Lächeln und einem riesigen Vergnügen. Teilen, sehen, betrachten, berühren, hören, riechen, sein, in die Welt der Kunst in all ihren Zuständen eindringen.

Italiano :

Nel 2025, in occasione del suo 20° anniversario, l’Âne Bleu renderà omaggio agli artisti della Galleria:

Etienne Gros Marion Robert Michel Roty ? Anne Bothuon Jean Marie Salanié? Rémi Trotereau? Fred Noiret Sarah Malan ? Philippe Aïni ? Nicolas Cluzel ? Jean François Bottellier ? Elisabeth Gore ? Sereirrof Pascale Marchesini Arnal ? Gérard Cambon Isabelle Vialle ? Livartowski ?

La lista continua: un appuntamento di emozioni, ricordi, sorrisi e immenso piacere. Condividere, vedere, guardare, toccare, ascoltare, sentire, essere, entrare nel mondo dell’arte in tutte le sue forme.

Espanol :

En 2025, para celebrar su vigésimo aniversario, L’Âne Bleu rinde homenaje a los artistas de la Galería:

Etienne Gros Marion Robert Michel Roty ? Anne Bothuon -Jean Marie Salanié ? Rémi Trotereau ? Fred Noiret Sarah Malan ? Philippe Aïni ? Nicolas Cluzel ? Jean François Bottellier ? Elisabeth Gore ? Sereirrof Pascale Marchesini Arnal ? Gérard Cambon Isabelle Vialle ? Livartowski ?

La lista continúa: una cita de emociones, recuerdos, sonrisas e inmenso placer. Compartir, ver, mirar, tocar, escuchar, sentir, estar, entrar en el mundo del arte en todas sus formas.

