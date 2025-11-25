Exposition à Laon Ce soir, je prendrai soin de moi Laon

Exposition à Laon Ce soir, je prendrai soin de moi

À l’occasion du 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, venez découvrir cette exposition réalisée par la photographe Anouk Desury (avec des textes de Samira El Ayachi) autour de portraits de six femmes qui se reconstruisent après avoir été victimes de graves violences…

RV à la médiathèque de Montreuil chaque mardi de 14h à 18h chaque mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h chaque vendredi de 16h à 18h (fermée dimanche et lundi) !

Place Jacques de Troyes Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 26 87 94

English :

On the occasion of November 25th, the day for the fight against violence against women, come and discover this exhibition created by photographer Anouk Desury (with texts by Samira El Ayachi) featuring portraits of six women who are rebuilding their lives after being victims of serious violence?

See you at the Montreuil media library every Tuesday from 2pm to 6pm every Wednesday and Saturday from 10am to 12pm and 2pm to 6pm every Friday from 4pm to 6pm (closed Sunday and Monday)!

German :

Anlässlich des 25. Novembers, dem Tag des Kampfes gegen Gewalt gegen Frauen, ist eine Ausstellung der Fotografin Anouk Desury (mit Texten von Samira El Ayachi) zu sehen, in der sechs Frauen porträtiert werden, die sich nach schweren Gewalterfahrungen wieder aufbauen

Besuchen Sie die Mediathek in Montreuil jeden Dienstag von 14 bis 18 Uhr jeden Mittwoch und Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr (Sonntag und Montag geschlossen)!

Italiano :

In occasione del 25 novembre, giornata della lotta contro la violenza sulle donne, venite a scoprire la mostra della fotografa Anouk Desury (con testo di Samira El Ayachi) che presenta i ritratti di sei donne che stanno ricostruendo la loro vita dopo aver subito gravi violenze?

Venite alla biblioteca multimediale di Montreuil ogni martedì dalle 14.00 alle 18.00 ogni mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 ogni venerdì dalle 16.00 alle 18.00 (chiuso la domenica e il lunedì)!

Espanol :

Con motivo del 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, venga a descubrir esta exposición de la fotógrafa Anouk Desury (con texto de Samira El Ayachi) que presenta retratos de seis mujeres que rehacen sus vidas tras sufrir graves actos de violencia..

Venga a la mediateca de Montreuil todos los martes de 14:00 a 18:00 todos los miércoles y sábados de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 todos los viernes de 16:00 a 18:00 (domingos y lunes cerrado)

