Exposition à Laon Ce soir, je prendrai soin de moi

Place du Général Leclerc Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-11-28

Un parcours de reconstruction féminine…

À l’occasion du 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, venez découvrir cette exposition réalisée par la photographe Anouk Desury (avec des textes de Samira El Ayachi) autour de portraits de six femmes qui se reconstruisent après avoir été victimes de graves violences…

RV dans le hall de l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi ! .

Place du Général Leclerc Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 26 87 94

English :

A journey of feminine reconstruction…

German :

Ein Weg des weiblichen Wiederaufbaus…

Italiano :

Un viaggio di ricostruzione femminile…

Espanol :

Un viaje de reconstrucción femenina…

L’événement Exposition à Laon Ce soir, je prendrai soin de moi Laon a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays de Laon