Exposition à Laon Ce soir, je prendrai soin de moi Laon

À l’occasion du 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, venez découvrir cette exposition réalisée par la photographe Anouk Desury (avec des textes de Samira El Ayachi) autour de portraits de six femmes qui se reconstruisent après avoir été victimes de graves violences…

RV à l’Espace de Vie Sociale d’Ile-de-France du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 !

English :

On the occasion of November 25th, the day for the fight against violence against women, come and discover this exhibition created by photographer Anouk Desury (with texts by Samira El Ayachi) featuring portraits of six women who are rebuilding their lives after being victims of serious violence?

See you at the Espace de Vie Sociale d?Ile-de-France, Monday to Friday, 9am to 12:30pm and 2pm to 6:30pm!

German :

Anlässlich des 25. Novembers, dem Tag des Kampfes gegen Gewalt gegen Frauen, ist eine Ausstellung der Fotografin Anouk Desury (mit Texten von Samira El Ayachi) zu sehen, in der sechs Frauen porträtiert werden, die sich nach schweren Gewalterfahrungen wieder aufbauen

Besuchen Sie uns im Espace de Vie Sociale d’Ile-de-France von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:30 Uhr!

Italiano :

In occasione del 25 novembre, giornata della lotta contro la violenza sulle donne, venite a scoprire questa mostra della fotografa Anouk Desury (con testo di Samira El Ayachi) che presenta i ritratti di sei donne che stanno ricostruendo la loro vita dopo aver subito gravi violenze?

Venite all’Espace de Vie Sociale d’Ile-de-France dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30!

Espanol :

Con motivo del 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, venga a descubrir esta exposición de la fotógrafa Anouk Desury (con texto de Samira El Ayachi) que presenta retratos de seis mujeres que rehacen sus vidas tras sufrir graves actos de violencia..

Acérquese al Espacio de Vida Social de Île-de-France de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:30

