Exposition à Laon Chacun chez soi, chacun ses choix ? Parc Foch Laon

Exposition à Laon Chacun chez soi, chacun ses choix ?

Parc Foch 1 Rue William Henry Waddington Laon Aisne

La toute nouvelle exposition cette année aux Archives départementales, à Laon !

Que veut dire “habiter” ? Quels sont les choix entre logements individuels et collectifs, et en sont-ils vraiment ? Venez retrouver cette expo conçue par un groupe d’étudiantes de l’Université d’Artois avec les Archives !

Entrée libre et gratuite aux Archives départementales de l’Aisne du lundi au vendredi de 9h à 17h !

Et n’oubliez pas les visites de l’expo organisées chaque début de mois… .

Parc Foch 1 Rue William Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr

English :

A brand-new exhibition this year at the Archives départementales in Laon!

