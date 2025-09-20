Exposition à Laon : « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » Archives départementales de L’aisne Laon

Exposition à Laon : « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » 20 et 21 septembre Archives départementales de L’aisne Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À travers une vingtaine de procès qui se sont déroulés dans l’Aisne, les Archives départementales reviennent sur cette histoire, vous dévoilent des procès emblématiques ou étonnants, pour mieux retracer l’évolution de la justice au cours des siècles.

Cette expo organisée par le Centre des Archives et Bibliothèque départementales de l’Aisne (CABA) sera visible jusqu’au 31 octobre 2025 aux heures d’ouverture et conditions habituelles…

Archives départementales de L'aisne Avenue du Maréchal Foch, 02000 Laon, France Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France 0323246147 http://archives.aisne.fr Les Archives départementales de l'Aisne conservent près de 25 kilomètres linéaires de documents du IXe siècle à nos jours.

OT Pays de Laon