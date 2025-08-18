Exposition à Laon « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » Laon

Exposition à Laon « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » Laon lundi 18 août 2025.

Exposition à Laon « Coupables ? Chroniques du banc des accusés »

1 Rue William Henry Waddington Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-18 09:00:00

fin : 2025-08-20 17:00:00

Date(s) :

2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22

Une expo gratuite à Laon consacrée à la justice…

Saviez-vous que sous l’Ancien Régime on a jugé des animaux ou même un cadavre ? Imaginez-vous la dureté des châtiments qui, il y a encore 200 ans, pouvaient, pour un simple vol, vous emmener au bagne ou aux galères ?

Affaires de couples, querelles familiales ou de propriétés, accidents du quotidien jusqu’aux crimes les plus sordides depuis le Moyen-Âge, la justice est partout.

À travers une vingtaine de procès qui se sont déroulés dans l’Aisne, les Archives départementales reviennent sur cette histoire, vous dévoilent des procès emblématiques ou étonnants, pour mieux retracer l’évolution de la justice au cours des siècles.

Entrée libre et gratuite aux Archives départementales de l’Aisne du lundi au vendredi de 9h à 17h ! 0 .

1 Rue William Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr

English :

A free exhibition in Laon dedicated to justice…

German :

Eine kostenlose Ausstellung in Laon, die der Justiz gewidmet ist…

Italiano :

Una mostra gratuita a Laon dedicata alla giustizia…

Espanol :

Una exposición gratuita en Laon dedicada a la justicia…

L’événement Exposition à Laon « Coupables ? Chroniques du banc des accusés » Laon a été mis à jour le 2025-08-14 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon