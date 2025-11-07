Exposition à Laon Dix Laon

Exposition à Laon Dix

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

Gratuit

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

2026-02-14 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21

A l’occasion de ses dix ans de création, le duo MAT X ZEKKY présente à Laon l’expo Dix , réunissant œuvres emblématiques et nouvelles productions inédites…

RV dans la Salle de la Station de la médiathèque Suzanne-Martinet ! (du mercredi au samedi de 14h à 18h)

Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

To mark their tenth anniversary, the MAT X ZEKKY duo present the Dix exhibition in Laon, bringing together emblematic works and new, previously unseen productions?

See you in the Salle de la Station at the Suzanne-Martinet multimedia library! (Wednesday to Saturday, 2pm to 6pm)

German :

Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens präsentiert das Duo MAT X ZEKKY in Laon die Ausstellung Dix , die symbolträchtige Werke und neue, unveröffentlichte Produktionen vereint

Wir sehen uns im Salle de la Station der Mediathek Suzanne-Martinet! (Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr)

Italiano :

In occasione del loro decimo anniversario, il duo MAT X ZEKKY presenta a Laon una mostra intitolata Dix , che riunisce opere emblematiche e nuove produzioni inedite?

Ci vediamo nella Salle de la Station della biblioteca multimediale Suzanne-Martinet! (Da mercoledì a sabato, dalle 14.00 alle 18.00)

Espanol :

Con motivo de su décimo aniversario, el dúo MAT X ZEKKY presenta en Laon una exposición titulada Dix , que reúne obras emblemáticas y nuevas producciones inéditas?

Nos vemos en la Sala de la Estación de la mediateca Suzanne-Martinet (de miércoles a sábado, de 14:00 a 18:00)

