Exposition à Laon du Zoom Laonnois Paysages Laon

Exposition à Laon du Zoom Laonnois Paysages

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-24 13:00:00

fin : 2026-02-26 17:30:00

2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-03 2026-03-04

Une expo photo pour vous ressourcer !

Les photographes du Zoom laonnois ont choisi le thème Paysages pour leur exposition annuelle à la Maison des Arts et Loisirs plusieurs créations réalisées par les membres du club vous y attendront !

RV dans la mezzanine de la Maison des Arts et Loisirs du mardi au vendredi de 13h à 17h30 le samedi de 14h à 17h .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 zoom.laonnois@gmail.com

A photo exhibition to recharge your batteries!

