Exposition à Laon « Explore Astro »
62 rue Châtelaine Laon Aisne
Gratuit
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-02
2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03
La tête dans les étoiles !
Venez retrouver les photographies des galaxies du célèbre youtubeur Explore Astro au sein du Coin des Artistes tout le mois de septembre !
RV au Coin des Artistes du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, et le dimanche de 14h à 16h ! 0 .
62 rue Châtelaine Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86
English :
Head in the stars!
German :
Mit dem Kopf in den Sternen!
Italiano :
Con la testa tra le stelle!
Espanol :
¡Con la cabeza en las estrellas!
