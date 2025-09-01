Exposition à Laon « Explore Astro » Laon

62 rue Châtelaine Laon Aisne

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-02

2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03

La tête dans les étoiles !

Venez retrouver les photographies des galaxies du célèbre youtubeur Explore Astro au sein du Coin des Artistes tout le mois de septembre !

RV au Coin des Artistes du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, et le dimanche de 14h à 16h ! 0 .

62 rue Châtelaine Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86

English :

Head in the stars!

German :

Mit dem Kopf in den Sternen!

Italiano :

Con la testa tra le stelle!

Espanol :

¡Con la cabeza en las estrellas!

