Exposition à Laon Haut les coeurs Laon

Exposition à Laon Haut les coeurs

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-03

Stéphanie Lacombe développe depuis plus de vingt ans une œuvre photographique engagée, ancrée dans les réalités du quotidien. En lien avec la parution courant juillet de l’ouvrage Haut les cœurs , cette expo mettra en lumière les clichés réalisés dans la région des Hauts-de-France…

RV à l’Espace Bernard-Noël de la MAL ! (du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le samedi de 14h à 17h)

Stéphanie Lacombe développe depuis plus de vingt ans une œuvre photographique engagée, ancrée dans les réalités du quotidien. En lien avec la parution courant juillet de l’ouvrage Haut les cœurs , cette expo mettra en lumière les clichés réalisés dans la région des Hauts-de-France…

RV à l’Espace Bernard-Noël de la MAL ! (du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le samedi de 14h à 17h) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

For over twenty years, Stéphanie Lacombe has been developing a committed body of photographic work, rooted in the realities of everyday life. In conjunction with the publication in July of the book Haut les c?urs , this exhibition will highlight photographs taken in the Hauts-de-France region?

See you at the Espace Bernard-Noël at the MAL! (Tuesday to Friday, 1pm to 5:30pm and Saturday, 2pm to 5pm)

German :

Stéphanie Lacombe hat seit mehr als zwanzig Jahren eine engagierte fotografische Arbeit entwickelt, die in den Realitäten des Alltags verankert ist. In Verbindung mit dem im Juli erscheinenden Buch Haut les c?urs zeigt die Ausstellung Bilder, die in der Region Hauts-de-France entstanden sind

Wir sehen uns im Espace Bernard-Noël der MAL! (Dienstag bis Freitag von 13:00 bis 17:30 Uhr und Samstag von 14:00 bis 17:00 Uhr)

Italiano :

Da oltre vent’anni Stéphanie Lacombe sviluppa un’intensa attività fotografica, radicata nella realtà della vita quotidiana. In concomitanza con la pubblicazione, a luglio, del libro Haut les c’urs, questa mostra presenterà fotografie scattate nella regione Hauts-de-France?

Ci vediamo all’Espace Bernard-Noël del MAL! (Da martedì a venerdì dalle 13.00 alle 17.30 e sabato dalle 14.00 alle 17.00)

Espanol :

Desde hace más de veinte años, Stéphanie Lacombe desarrolla una obra fotográfica comprometida, enraizada en las realidades de la vida cotidiana. Coincidiendo con la publicación en julio del libro Haut les cœurs, esta exposición mostrará fotografías tomadas en la región de Hauts-de-France?

Nos vemos en el Espacio Bernard-Noël del MAL (de martes a viernes de 13:00 a 17:30 y sábados de 14:00 a 17:00)

L’événement Exposition à Laon Haut les coeurs Laon a été mis à jour le 2025-11-07 par OT du Pays de Laon