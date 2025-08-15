Exposition à Laon « Histoires d’eau » Laon

32 rue Georges Ermant Laon Aisne

Une expo qui coule de source !

L’eau est omniprésente dans notre environnement. Dans tous ses états, rassurante ou inquiétante, elle marque nos paysages et nos saisons ; elle accompagne les petits instants de la vie quotidienne et, parfois, des moments plus graves et tragiques où tout bascule. L’eau est utile aussi, pour désaltérer, pour laver, pour se déplacer, faire fonctionner des machines, pour se divertir… pour vivre, tout simplement.

En outre, qu’ils soient historiques, divins ou mythologiques, de fiction, certains personnages ont vécu des aventures dans lesquelles l’eau a joué un rôle de premier plan.

Sans la prétention d’être exhaustif dans l’évocation de la présence de l’eau dans nos vies, le musée du Pays de Laon propose une promenade au fil de l’eau, prétexte à la découverte d’expressions artistiques variées mêlant beaux-arts, arts décoratifs et archéologie.

L’exposition abordera plusieurs axes, comme l’eau dans les paysages, l’eau qui désaltère, la faune aquatique, les eaux rituelles, etc…

RV dans les salles du Musée d'Art et d'Archéologie de Laon ! (accessible au public du mardi au dimanche de 10h30 à 17h30)

+33 3 23 22 87 00

English :

An exhibition that speaks for itself!

German :

Eine Ausstellung wie aus dem Bilderbuch!

Italiano :

Una mostra che scorre!

Espanol :

Una exposición que fluye

