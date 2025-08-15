Exposition à Laon « L’Art déco a 100 ans ! » Laon

Quelques monuments Art déco du département tapissent les grilles de la Préfecture !

Il y a 100 ans, en 1925, se tenait à Paris la grande exposition des Arts décoratifs qui donnera son nom à l’Art déco, principal mouvement architectural et artistique de l’entre-deux-guerres.

Nombre d’édifices et d’immeubles axonais ont été reconstruits dans ce style après la Première Guerre mondiale. Venez en (re-)découvrir quelques-uns grâce à des plans et photographies d’époque issus des collections des Archives départementales de l’Aisne…

2 Rue Paul Doumer Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

English :

Some of the department’s Art Deco monuments line the gates of the Prefecture!

German :

Einige Art-déco-Denkmäler des Departements tapezieren die Gitter der Präfektur!

Italiano :

Alcuni dei monumenti Art Déco del dipartimento fiancheggiano le porte della Prefettura!

Espanol :

Algunos de los monumentos Art Déco del departamento se alinean a las puertas de la Prefectura

