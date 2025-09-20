Exposition à Laon « L’art et la matière » Laon

Exposition à Laon « L'art et la matière »

32 rue Georges Ermant Laon Aisne

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-25 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25

Le Musée du Pays de Laon déploie sa nouvelle expo temporaire à l’occasion des Journées du Patrimoine…

Depuis la Préhistoire, artisans et artistes ont exploité, façonné et transformé les matériaux à leur disposition pour fabriquer des objets utiles et décoratifs. Cela nécessite au fil des siècles de bonnes connaissances et de précieux savoir-faire. Ainsi, bien plus qu’un simple moyen technique, la matière accompagne intimement et parfois de façon déterminante l’histoire et la culture artistique des sociétés. La grande variété des collections du musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon est mise à profit pour explorer l’œuvre ou l’objet du point de vue des matériaux employés.

32 rue Georges Ermant Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 87 00

English :

The Musée du Pays de Laon unveils its new temporary exhibition for the Journées du Patrimoine…

German :

Das Musée du Pays de Laon entfaltet seine neue temporäre Ausstellung anlässlich der Tage des Kulturerbes…

Italiano :

Il Musée du Pays de Laon presenta la sua nuova mostra temporanea in occasione delle Journées du Patrimoine…

Espanol :

El Museo del País de Laon presenta su nueva exposición temporal coincidiendo con las Jornadas del Patrimonio…

