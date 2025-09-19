Exposition à Laon : Le Père Jacques Marquette, explorateur du Mississippi Cloître de la cathédrale de Laon Laon

Exposition à Laon : Le Père Jacques Marquette, explorateur du Mississippi 19 – 21 septembre Cloître de la cathédrale de Laon Aisne

Accès gratuit (via les locaux de l’Office de tourisme)

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Né à Laon au XVIIe siècle, le Père Jacques Marquette fut bien plus qu’un missionnaire : il fut l’un des premiers Européens à explorer le Mississippi.

Cette exposition graphique et pédagogique retrace l’itinéraire fascinant du jésuite laonnois…

Cloître de la cathédrale de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com Situé sur le bas-côté sud de la cathédrale Notre-Dame de Laon, ce cloître servait de galerie de passage pour les chanoines du chapitre de Laon, et date du XIIIe siècle… Accès uniquement par les locaux de l’Office de tourisme du Pays de Laon qui lui est attenant

