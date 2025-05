Exposition à Laon « Les Maires de Laon au cimetière Saint-Just » – Laon, 16 mai 2025 07:00, Laon.

Exposition à Laon « Les Maires de Laon au cimetière Saint-Just » Rue Milon de Martigny Laon Aisne

Début : 2025-05-16

fin : 2025-09-21

Cette exposition a pour but de mettre en valeur les biographies des premiers édiles de la ville et leurs réalisations de 1812 à 1977.

A noter qu’elle est installée dans le cadre de l’événement national du Printemps des cimetières (pour lequel cette année encore seront proposées des visites guidées sur le thème de la faune, la flore et la biodiversité les 17 et 18 mai).

RV dans la chapelle du cimetière ! (ouverture sur demande auprès de l'association par mail)

Rue Milon de Martigny

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France grecslaon@gmail.com

