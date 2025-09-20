Exposition à Laon : « Les Maires de Laon » Cimetière Saint-Just Laon

Exposition à Laon : « Les Maires de Laon » 20 et 21 septembre Cimetière Saint-Just Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Localisée au cimetière Saint-Just, cette exposition organisée par le Groupe de Recherches et d’Etudes du Cimetière Saint-Just (GRECS) a pour but de mettre en valeur les biographies des premiers édiles de la ville et leurs réalisations de 1812 à 1977.

Cimetière Saint-Just Rue Milon de Martigny, 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France L’unique cimetière de la ville haute de Laon…

OT Pays de Laon