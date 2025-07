Exposition à Laon « Lou & Lau » Laon

Exposition à Laon « Lou & Lau » Laon lundi 4 août 2025.

Exposition à Laon « Lou & Lau »

62 rue Châtelaine Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10

Cet été, plongez dans un univers artistique vibrant au cœur de Laon ! Lou & Lau, artistes rémois, vous accueillent dans une boutique éphémère où s’entrelacent art engagé, créativité et loisirs artistiques pour tous.tes !

Certaines œuvres de leur expo itinérante Sacrées Nanas (parlant de femmes invisibilisées, de luttes passées et actuelles et de violences faites aux femmes aujourd’hui) seront également visibles, et en parallèle auront lieu chaque jour les ateliers Totem Color Dripping de 18h à 19h30 (durée 1h15 / tarifs de 30 à 36 €).

RV au Coin des Artistes en août ! 0 .

62 rue Châtelaine Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition à Laon « Lou & Lau » Laon a été mis à jour le 2025-07-23 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon