Exposition à Laon « Lou & Lau »

62 rue Châtelaine Laon Aisne

Gratuit

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-24

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Le collectif rémois s’expose à Laon !

Cet été, plongez dans un univers artistique vibrant au cœur de Laon ! Lou & Lau, artistes rémois, vous accueillent dans une boutique éphémère où s’entrelacent art engagé, créativité et loisirs artistiques pour tous.tes !

Certaines œuvres de leur expo itinérante « Sacrées Nanas » (parlant de femmes invisibilisées, de luttes passées et actuelles et de violences faites aux femmes aujourd’hui) seront également visibles, ainsi que des ateliers quotidiens, renseignez-vous auprès d’eux !

RV au Coin des Artistes chaque jour (à partir du 04/08) de 10h à 22h30 ! 0 .

62 rue Châtelaine Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86

