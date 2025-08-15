Exposition à Laon « Lou & Lau » Laon
Exposition à Laon « Lou & Lau »
62 rue Châtelaine Laon Aisne
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-24
Le collectif rémois s’expose à Laon !
Cet été, plongez dans un univers artistique vibrant au cœur de Laon ! Lou & Lau, artistes rémois, vous accueillent dans une boutique éphémère où s’entrelacent art engagé, créativité et loisirs artistiques pour tous.tes !
Certaines œuvres de leur expo itinérante « Sacrées Nanas » (parlant de femmes invisibilisées, de luttes passées et actuelles et de violences faites aux femmes aujourd’hui) seront également visibles, ainsi que des ateliers quotidiens, renseignez-vous auprès d’eux !
RV au Coin des Artistes chaque jour (à partir du 04/08) de 10h à 22h30 ! 0 .
62 rue Châtelaine Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86
English :
The Rémois collective exhibits in Laon!
German :
Das Kollektiv aus Reims stellt sich in Laon aus!
Italiano :
Il collettivo Rémois espone a Laon!
Espanol :
¡El colectivo Rémois expone en Laon!
