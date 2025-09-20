Exposition à Laon : « Naturalia : chronique des ruines contemporaines » Salle de la station – Cloître de l’abbaye st-martin Laon

Exposition à Laon : « Naturalia : chronique des ruines contemporaines » Salle de la station – Cloître de l’abbaye st-martin Laon samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À travers une sélection de photos réalisées dans le monde entier, l’artiste JONK explore l’esthétique des lieux abandonnés où la nature reprend ses droits.

L’exposition propose une immersion poétique et critique dans l’univers de l’urbex (exploration urbaine), une forme d’art contemporain qui interroge notre rapport au bâti, au temps, et à la nature.

Salle de la station – Cloître de l'abbaye st-martin Rue Marcelin Berthelot – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France Accès gratuit

