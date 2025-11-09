Exposition à Laon Salon d’Automne des Artistes Laonnois Laon

Exposition à Laon Salon d’Automne des Artistes Laonnois

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Côté œuvres, toutes les techniques ou supports seront représentés lors de cette 83e édition, des acryliques aux pastels, et l’artiste Caroline Lebrun en sera l’invitée d’honneur…

RV en Salle des fêtes de la Maison des Arts et Loisirs de Laon chaque jour de 14h à 18h !

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

All techniques and media will be represented at this 83rd edition, from acrylics to pastels, and artist Caroline Lebrun will be the guest of honor…

See you in the Salle des fêtes of Laon’s Maison des Arts et Loisirs every day from 2pm to 6pm!

German :

Die Künstlerin Caroline Lebrun wird Ehrengast der 83. Ausgabe sein und alle Techniken und Medien von Acryl bis Pastell vertreten…

Wir sehen uns im Festsaal des Maison des Arts et Loisirs in Laon jeden Tag von 14 bis 18 Uhr!

Italiano :

L’83esima edizione della mostra presenterà opere in tutti i media e le tecniche, dagli acrilici ai pastelli, e l’artista Caroline Lebrun sarà l’ospite d’onore…

Ci vediamo nella Salle des fêtes della Maison des Arts et Loisirs di Laon tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00!

Espanol :

La 83ª edición de la exposición contará con obras en todos los soportes y técnicas, desde el acrílico hasta el pastel, y la artista Caroline Lebrun será la invitada de honor…

Nos vemos en la Salle des fêtes de la Maison des Arts et Loisirs de Laon todos los días de 14:00 a 18:00

