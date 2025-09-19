Exposition – » À l’assaut des châteaux forts ! Les archéologues racontent » Ancien évêché Grenoble

Gratuit

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À la lumière de 50 ans de recherches archéologiques conduites sur les fortifications en Isère, le Musée de l’Ancien Évêché propose d’aller à l’encontre d’un certain nombre d’idées reçues sur le château au Moyen Âge !

Une exposition qui parle d’archéologie et de patrimoine, et où la muséographie intègre une dimension ludique et vivante : films d’animation, parcours et jeux dédiés au jeune public, dispositif immersif qui plongera le visiteur au cœur de la grande salle de réception du châtel de Theys, dont les décors peints du XIIIe siècle, content les aventures de Perceval, chevalier de la Table ronde !

La cathédrale a été élevée sur un ancien îlot urbain des 2e et IIIe siècles. Au IVe siècle, les premiers édifices d'une communauté chrétienne se structurent. En 381, un premier évêque, Domninus de Grenoble, est mentionné lors du concile d'Aquilée. Dès cette époque furent accolées les églises Notre-Dame et une première église Saint-Hugues, montrant l'importance de l'activité du siège épiscopal. Près d'un siècle plus tard, l'ensemble du groupe cathédral acquiert son espace définitif tandis que les bâtiments continuent d'évoluer. La cathédrale romane fait l'objet d'une importante reconstruction au XIIIe siècle. Cette campagne de travaux qui touche tout l'îlot épiscopal se fait dans un contexte lié à la rivalité entre les comtes d'Albon et les archevêques. La construction de l'église Saint-Laurent par les comtes est contemporaine de ces travaux. Le cloître se trouvait, comme l'essentiel des bâtiments conventuels, accolé au bas-côté sud de la cathédrale. Son plan abouti aurait été fixé au XIIIe siècle. A la période romane, il semble presque certain qu'un niveau supérieur existait. Les bâtiments autour du cloître étaient donc sur deux niveaux, abritant un réfectoire et un dortoir. Au XVe siècle, un second bas-côté a été construit pour la cathédrale. Au siècle suivant, l'adjonction des chapelles privées détruit définitivement l'aile nord du cloître. Au XIXe siècle, la construction d'immeubles neufs fait disparaître les ailes sud et ouest. De l'aile orientale du cloître ne subsiste que la ga

En voiture, parking du Musée de Grenoble (place Lavalette) à proximité immédiate

