Exposition « À l’assaut du fort ! L’art d’assiéger du Moyen Âge au XVIIe siècle » Fort Saint-André Villeneuve-lès-Avignon

Exposition « À l’assaut du fort ! L’art d’assiéger du Moyen Âge au XVIIe siècle » 20 et 21 septembre Fort Saint-André Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pourquoi les murailles du Fort Saint-André sont-elles si imposantes ?

Quelles étaient les techniques d’attaque d’une forteresse au Moyen âge puis à l’époque moderne ? Comment et dans quel but menait-on un siège ? Quelles étaient les armes utilisées ? Le Fort Saint-André a-t-il été attaqué ?

Autant d’interrogations auxquelles l’exposition propose de répondre.

Des pièces d’armure, des canons, une machine de guerre médiévale, des armes et de l’artillerie habiteront le monument le temps de l’exposition. Vous y découvrirez l’histoire des sièges célèbres et méconnus de la région ainsi que l’influence de l’architecture médiévale sur le cinéma et notamment le Fort Saint-André comme décor de cinéma.

Fort Saint-André 57A rue Montée du Fort, 30400 Villeneuve-Lez-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04 90 25 45 35 http://www.fort-saint-andre.fr/ Un rôle stratégique et symbole du pouvoir royal : Le Fort commandité par Philippe le Bel au XIIIe siècle et réalisé sous Jean le Bon dans les années 1360. Situé à la frontière avec le Saint-Empire romain germanique et à proximité de la résidence des papes à Avignon.

Le fort jouait un rôle essentiel, abritant une garnison permanente, une cour de justice et une prison qui conserve encore aujourd’hui les graffiti des détenus des XVIIIe et XIXe siècles. Cependant, après 1480 et le rattachement de la Provence au Royaume de France, son rôle stratégique fut remis en question. Des soldats occupèrent néanmoins le site jusqu’en 1792.

© BNF/ Centre des monuments nationaux