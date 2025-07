Exposition à l’atelier d’art La Garde-Adhémar

Exposition à l’atelier d’art La Garde-Adhémar samedi 12 juillet 2025.

Exposition à l’atelier d’art

30 rue de la fontaine La Garde-Adhémar Drôme

Début : Samedi 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-07-12 2025-09-08

Hélène Marano expose ses œuvres abstraites, croquis du corps humain d’après modèle, dans son atelier-galerie.

Vente de tableaux.

30 rue de la fontaine La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 39 96 12 marano.helene26@orange.fr

English :

Hélène Marano exhibits her abstract works, sketches of the human body from a model, in her studio-gallery.

Paintings for sale.

German :

Hélène Marano stellt ihre abstrakten Werke, Skizzen des menschlichen Körpers nach Modellen, in ihrer Atelier-Galerie aus.

Verkauf von Bildern.

Italiano :

Hélène Marano espone le sue opere astratte, schizzi del corpo umano da un modello, nel suo studio-galleria.

Dipinti in vendita.

Espanol :

Hélène Marano expone sus obras abstractas, bocetos del cuerpo humano a partir de un modelo, en su estudio-galería.

Cuadros a la venta.

